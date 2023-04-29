أخبار الاتحاد اليوم | إبهار مارسيلو جروهي .. والتصرف مع بوبندزا

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 29 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 29 إبريل 2023.

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لم يكتف بتألقه في الملعب .. فيديو مُبهر لجروهي بين شوطي الاتحاد والشباب

لا يُجادل أحد في أن مارسيلو جروهي منذ تعاقد مع الاتحاد ووطأت أقدامه الأراضي السعودية وهو أحد أفضل حراس المرمى في الدوري السعودي، بل العديد قد يختاره الأفضل على الإطلاق. "اقرأ التفاصيل"

"أجري ما حد يلحقني" .. احتفال مجنون من مشجع اتحادي بهدف حمدالله القاتل

الأهداف القاتلة عادة ما تُصاحبها احتفالات مجنونة من الجماهير، لكن أحد المشجعين الاتحاديين احتفل بالطريقة التي قد تُوصف بالأغرب والأكثر جنونًا بهدف عبد الرزاق حمدالله القاتل في مرمى الشباب. "اقرأ التفاصيل"

الشباب يقرر التصرف مع بوبندزا بعد واقعة الكلاسيكو

كشف نادي الشباب خلال بيان رسمي، عن التصرف مع الجابوني آرون سالم بوبندزا، بعد واقعة ركلة الجزاء في مباراة فريقه أمام الاتحاد ببطولة دوري روشن للمحترفين.

وأعلن الشباب خلال بيان رسمي نشره، عن أنه سيتم التعامل مع تصرف بوبندزا الخاطئ في مباراة الاتحاد، حسب لوائح النادي فنيًا وإداريًا.

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