أخبار الاتحاد اليوم | العميد ينضم إلى عمالقة العالم في "نادي الرواد" .. وبشرى سارة قبل كلاسيكو الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الخميس الموافق 26 من ديسمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من ديسمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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إنجاز تاريخي .. الاتحاد ينضم إلى "نادي الرواد" رسميًا

أعلن نادي الاتحاد بشكل رسمي، مساء اليوم الخميس، الانضمام إلى "نادي الرواد"، كأقدم نادٍ سعودي؛ في إنجاز تاريخي جديد يُخلد في كتب هذا الكيان الرياضي الكبير.

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الاتحاد كشف في بيان رسمي عبر حسابه بمنصة "إكس"، عن أنه أصبح أول نادٍ سعودي وخليجي، يحصل على عضوية "نادي الرواد"؛ لينضم إلى "31" من أعرق أندية العالم.

بشرى سارة .. جاهزية ثنائي الاتحاد لكلاسيكو الهلال الكبير

زفت صحيفة "الميدان الرياضي"، بشرى سارة إلى جماهير نادي الاتحاد، قبل كلاسيكو المملكة الكبير أمام الهلال، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الصحيفة أعلنت شفاء حسام عوار وستيفن بيرجفاين، ثنائي الفريق الاتحادي، من الإصابة؛ وجاهزيتهما للكلاسيكو الكبير أمام الزعيم الهلالي، يوم 7 يناير 2025.

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"الأفضل في التاريخ" .. نجم الاتفاق يختار لوران بلان في تشكيلته المثالية من الفرنسيين

اختار موسى ديمبلي، مهاجم نادي الاتفاق، المدير الفني الحالي لفريق الاتحاد لوران بلان، ضمن تشكيلته لـ"أفضل اللاعبين الفرنسيين" عبر التاريخ.

ديمبلي وصف في حوار مع الحساب الرسمي للرابطة السعودية المحترفة عبر منصة "إكس"، بلان بـ"أفضل مدافع فرنسي" في التاريخ.

"لا يستطيع أن يفعل ذلك مع نجم آخر!" .. هجوم عنيف على هيرفي رينارد بسبب لاعب الاتحاد

شنّ المدرب الوطني سعد الشهري، هجومًا عنيفًا على هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ بسبب طريقة تعامله مع عبدالإله هوساوي، متوسط ميدان نادي الاتحاد.

الشهري اعتبر في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، أن رينارد قلل من هوساوي، عندما أدخله كـ"بديل" في مواجهة اليمن، قبل أن يسحبه مرة أخرى؛ قائلًا: "المدرب الفرنسي لا يستطيع أن يفعل ذلك مع لاعبين آخرين".

مفاجأة جديدة .. الاتحاد يدشن متجره في "بوليفارد"

كشف نادي الاتحاد، مساء اليوم الخميس، عن مفاجأة جديدة لجماهيره؛ بالتزامن مع الأيام السعيدة التي يعيشها هذا الكيان، في هذه الفترة تحديدًا.

العميد الاتحادي أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تدشين متجر النادي في "بوليفارد"، بشكل رسمي.