أخبار الاتحاد اليوم | الجماهير مهددة بسبب العميد وبشرى كلاسيكو الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الأول من مايو 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الإثنين، الموافق الأول من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

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نونو سانتو الأفضل في أبريل

منحت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للاتحاد، جائزة الأفضل في شهر أبريل الماضي.

وجاء حصول المدرب على الجائزة بعد فوزه في ثلاث مباريات أمام ضمك (3-0)، الوحدة (2-1)، والشباب (2-1)، ليحافظ على صدارته لجدول الترتيب ويقترب من التتويج باللقب.

طارق حامد ورومارينيو جاهزان لمواجهة التعاون

شارك ثنائي الاتحاد البرازيلي رومارينيو دا سيلفا والمصري طارق حامد في التدريبات الجماعية اليوم، بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.

الثنائي كان قد اشتكى من بعض الآلام عقب مواجهة الشباب، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن، والتي حقق العميد الفوز بها بثنائية مقابل هدف وحيد.

وأصبح الثنائي جاهزًا لمواجهة التعاون، المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن.

ليس بسبب الإصابة .. انتهاء موسم زكريا هوساوي رسميًا مع الاتحاد

تلقى نادي الاتحاد وخاصة مدربه نونو سانتو صدمة كبيرة، تمثلت بالإعلان رسميًا عن انتهاء موسم مدافع الفريق زكريا هوساوي، والغريب أن ذلك لم يحدث بسبب تعرضه للإصابة! (طالع التفاصيل)

روشن على صفيح ساخن .. "دوري جورجينا" و"دوري أم أحمد" يقود المشجعين السعوديين للسجن!

يبدو أن الأمر لم يعد مجرد "طقطقة" بين جماهير الأندية السعودية وبعضها البعض، بعد ما كشف عن المحامي فهد بارباع، خلال ظهوره في برنامج "أكشن مع وليد". (طالع التفاصيل)

تأجيل مباراة ضمك يُوجه ضربة قوية للهلال أمام الاتحاد

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراة الهلال وضمك ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي إلى الـ19 من مايو القادم، وذلك بسبب تحديد مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 12 من نفس الشهر، وهو ما يمثل ضربة للزعيم تصب في مصلحة الاتحاد. (طالع التفاصيل)

مؤامرة حمد الله وأضحوكة زازا .. أغرب ركلات الجزاء الضائعة

تسديد ركلات الجزاء يعد مهارة أساسية للاعبي كرة القدم، تحتاج في المقام الأول إلى قدرة مثالية على التسديد المتقن، بالإضافة إلى هدوء أعصاب لتخطي الموقف الصعب في مواجهة حارس المرمى من مسافة قريبة. (طالع التفاصيل)

سباق الأفضل في الدوري السعودي | تاليسكا يبتعد وثنائي الاتحاد يتمسك بالصدارة

لُعبت الأسبوع الماضي الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، ونواصل معكم تقديم حلقات سباق الأفضل في الدوري السعودي والذي انطلق تزامنًا مع موسم 2020-2021. (طالع التفاصيل)

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