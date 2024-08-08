أخبار الاتحاد اليوم | استفزاز موسى ديابي من لاعبي إنتر .. والاقتراب من صفقة جديدة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 8 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 8 أغسطس 2024.

"اقترب من حسم صفقة محلية جديدة" .. الاتحاد يوجه ضربة قوية للشباب!

يعمل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، على حسم صفقة محلية "مهمة"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

ما تفاصيل معسكر ومباريات الاتحاد التحضيرية للموسم الجديد 2024-2025؟

قدم الاتحاد مستوى سيئاً في موسم 2023-2024، لا يليق بمستوى ومكانة العميد حيث كانت تطمح الجماهير في حصولهم على آي بطولة، ولكن في المقابل لم يستطع المونديالي حتى الترشح لدوري أبطال آسيا الموسم القادم، بعدما حقق المركز الخامس في دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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فيديو | فوز الاتحاد حسم الموقف .. رعونة كريم بنزيما واستفزاز موسى ديابي يُشعلان ودية إنتر

على الرغم من أنها مباراة ودية، إلا أن مواجهة الاتحاد ضد إنتر الإيطالي كانت ساخنة للغاية، حيث تم استفزاز الجناح الفرنسي للعميد موسى ديابي، بينما أهدر كريم بنزيما فرصة محققة للتهديف. "اقرأ التفاصيل"

"لن نحمل أي شيء فوق طاقته" .. رئيس الاتحاد يُعلق على الانتصار بودية إنتر

علق لؤي مشعبي رئيس نادي الاتحاد، على انتصار فريقه بودية إنتر الإيطالي، متحدثًا عن نهاية معسكر العميد الذي أقيم خلال الفترة الماضية، استعدادًا للموسم المقبل. "اقرأ التفاصيل"

رئيس الاتحاد يكشف عن مفاجآت بشأن الصفقات الجديدة والتذاكر الموسمية

كشف لؤي مشعبي رئيس نادي الاتحاد عن مفاجآت تخص الصفقات الجديدة للفريق، وأيضًا التذاكر الموسمية التي ينتظرها الجمهور للموسم المقبل 2024-25. "اقرأ التفاصيل"