أخبار الاتحاد اليوم | احتقان بائس للعميد .. وتشكيل النمور في الكلاسيكو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 9 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 9 مارس 2023.

كلاسيكو النصر والاتحاد .. " رودي جارسيا إذا لعب من أجل التعادل، سيحقق الانتصار"!

كشف الإعلامي الرياضي محمد الصدعان، عن أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لفريق نادي النصر، أمامه حالة واحدة فقط من أجل تحقيق الانتصار أمام الاتحاد في الكلاسيكو. "اقرأ التفاصيل"

هل سينتقل ليونيل ميسي إلى النصر؟ وليد الفراج يحسمها

انتشرت بعض الأقاويل خلال الساعات الماضية، حول إمكانية الجمع بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي في فريق نادي النصر بداية من الموسم المقبل. "اقرأ التفاصيل"

خاص | احتقان اتحادي بائس وأمل هلالي .. كلاسيكو النصر والاتحاد بعيون فلاح القحطاني

في مواجهة خاصة، يستضيف الاتحاد منافسه النصر مساء اليوم الخميس، من أجل المنافسة على صدارة ترتيب دوري روشن للمحترفين بين الفريقين. "اقرأ التفاصيل"

نونو سانتو يستقر على تشكيل الاتحاد لمواجهة النصر

أكدت مصادر "جول" على أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للاتحاد، استقر على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام النصر.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مدالله العليان.

خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، إيجور كورونادو.

الهجوم: عبد العزيز البيشي، عبد الرزاق حمد الله، رومارينيو.