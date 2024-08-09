أخبار الاتحاد اليوم | عودة اللاعب المُعار مرفوضة .. ومحمد نور يصدم "حارس حواري"!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024.

رايكوفيتش يرفض إجازة لوران بلان

قرر الدولي الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى الاتحاد الجديد، رفض الإجازة التي حصل عليها اللاعبون، بقرار من المدير الفني الفرنسي لوران بلان، بعد انتهاء جولة الفريق التحضيرية للموسم الجديد، والتي استمرت لمدة 25 يومًا.

ونشر رايكوفيتش مقطع فيديو له، وهو يرفض الراحة في الإجازة، ويواصل تدريباته من أجل الحفاظ على جاهزيته الكاملة للملاعب، خاصة بعد انتقاله مؤخرًا لصفوف العميد، بعقد لمدة 4 مواسم، قادمًا من ريال مايوركا الإسباني.

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كشف الإعلامي ماجد هود، عن مفاجأة تخص أحمد شراحيلي مدافع نادي الاتحاد، وذلك بعد تأكد تأخر عودته إلى الملاعب لمدة 3 أشهر على أقل تقدير.

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