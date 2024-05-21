أخبار الاتحاد اليوم | العميد يقتحم الصراع على مورينيو .. وتسريبات بنزيما تفجر الجدل

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق الـ21 من مايو 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء، الموافق الـ21 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جاياردو يتنفس الصعداء .. دعم برازيلي ثقيل لإنقاذ الاتحاد في جولتي الحسم

تلقى مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد أنباءً جيدة، قبل مواجهة ضمك، الخميس المقبل في الجولة 33 من دوري روشن السعودي للمحترفين.. (طالع التفاصيل).

الاتحاد يعلن رحيل اثنين من نجومه رسميًا

أعلن نادي الاتحاد السعودي، "رحيل" اثنين من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بشكل رسمي.. (طالع التفاصيل).

تم اتخاذ القرار .. الاتحاد يختار جوزيه مورينيو و"هذا بديله الأول!"

دخل نادي الاتحاد السعودي، في صراع التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو؛ لقيادة الفريق بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025.. (طالع التفاصيل).

10 سنوات من تشويه سمعة أنمار الحائلي بسبب الاتحاد

أنمار الحائلي.. اسم اقترن دائمًا بالمحاكم والقضايا المثيرة للجدل في الشارع السعودي؛ منذ أن كان عضوًا شرفيًا في نادي الاتحاد، وصولًا إلى رئاسة هذا الكيان الرياضي العملاق.. (طالع التفاصيل).

كريم بنزيما يشكك في المشروع الرياضي والسعودية تستعد للرد بهذه الخطوة!

كشفت صحيفة "ريليفو"، أن كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي، عبّر لبعض الأصدقاء المقربين منه، خلال تواجده في العاصمة الإسبانية "مدريد" مؤخرًا، عن غضبه واستيائه من تجربته في الدوري السعودي.. (طالع التفاصيل).

أول رد من شقيق كريم بنزيما بعد تسريبات

حرص جريسي، شقيق النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، على الرد على التقارير الأخيرة، التي تتحدث عن غضب اللاعب وندمه؛ بعد الانتقال إلى دوري روشن للمحترفين.. (طالع التفاصيل).

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

قرار ثوري مرتقب في الاتحاد .. وحقيقة انسحاب لؤي ناظر من الانتخابات

يستعد مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، لاتخاذ قرار ثوري جديد؛ بعد الموسم الرياضي الكارثي في 2023-2024.. (طالع التفاصيل).

SHAHID