أحمد عسيري: أقسم بالله ليس لي علاقة بواقعة الأهلي ولم أكن أتمنى العيش في الاتحاد بفترة هذا الرئيس

نجم الاتحاد الأسبق يكشف أسرار فترته قبل الرحيل في صيف 2019..

فتح أحمد عسيري؛ مدافع الرياض الحالي، ملف رحيله عن الاتحاد المثير للجدل، رغم نشأته بين جدرانه، مؤكدًا أنه عانى الكثير في فترة أحد الرؤساء.

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مدافع الرياض الحالي كان قد بدأ مسيرته الكروية من بوابة النادي الجداوي، حيث الفئات السنية، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في عام 2012، لكن في صيف 2019 وقع النادي معه مخالصة مالية، ليرحل مجانًا نحو التعاون ثم الفيصلي في يناير 2022، قبل الانضمام للرياض في صيف 2023 مجانًا أيضًا.

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وعبر بودكاست "الأول"، تحدث عسيري عن فترة رئيس الاتحاد الأسبق إبراهيم البلوي، معتبرًا إياها أنها الأسوأ بالنسبة له..

صاحب الـ33 عامًا قال: "عانيت الكثير في فترة إبراهيم البلوي، حتى أنني قدمت شكوى في عام 2016 ضد النادي، لمنحي شيكًا دون رصيد، رغم أنني لم استلم مقدم عقدي لمدة عامين!، لم أكن أتمنى أن أعيش في تلك الفترة، لأن من هنا بدأت الأمور تنقلب ضدي".

وأضاف حول رحيله عن العميد في صيف 2019 بين فترتي لؤي ناظر وأنمار الحائلي: "هناك أشخاص لم أكن على هواهم في النادي، كنت أنا أول لاعب تم التضحية به في عهد نواف المقيرن، رغم أنني وقفت مع تلك الإدارة، هناك أشخاص حبهم ليس للاتحاد، إنما لمصالحهم الشخصية، أنا لا أتحدث عن جمهور، إنما حديثي عن أشخاص يعرفون أنفسهم جيدًا، الاتحاد ليس همهم، وكان من مصلحتهم خروجي من النادي، لأنني لا أسير على هواهم، إنما أعمل لمصلحة النادي فقط".

مدافع الرياض الحالي تابع: "قيل وقتها إنني منعت اللاعبين من حضور المعسكر قبل مواجهة الأهلي في عهد المدرب فيكتور بيتوركا رغم أن القائد حينها كان مختار فلاته إلا أنهم حملوني مسؤولية تلك الواقعة، وأقسم بالله أنني لم يكن لي يد في هذا الموضوع، رغم اعترافي بخطأي في أنني رحلت معهم ورفضت حضور المعسكر".

وأكمل: "هناك من اتهم الجمهور بأنه سبب خروجي من الاتحاد، لكن الحقيقة أنني رحلت برغبتي، أنا من تواصل مع لؤي ناظر (الرئيس آنذاك)، وقلت له إنني نفسيًا لم أعد قادرًا على تقديم أي شيء للنادي، بينما كان هناك ستة أشهر متبقية في عقدي، وعرضت التنازل عن مبلغ معين مقابل الرحيل، حتى لو 50% لأنني كنت أريد شراء راحتي، لكنه عرض التنازل عن أكثر من ذلك، حتى قلت له (سأستمر لكن ما سأقدمه ليس مسؤوليتي)، وفوجئت به يخرج للإعلام لإعلان فتح النادي بابه لتقديم عروض التعاقد معي من قبل الأندية الأخرى!، حتى جاء الرئيس أنمار الحائلي وقال لي (أنت أحد قادة الفريق وأنا متمسك بك، لكن لؤي ناظر وضعني في موقف صعب أمام الجمهور)، فأخبرته بتمسكي برأيي في الرحيل".

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وبالحديث عن أفضل رئيس للنادي الجداوي من وجهة نظره، اختار عسيري "حاتم باعشن"، لصدقه ووضوحه مع اللاعبين، كما أشاد بفترة أنمار الحائلي..

"أنمار الحائلي له معي مواقف كثيرة حتى قبل أن يكون رئيسًا للاتحاد هو ونائبه أحمد كعكي، الثنائي هذا ظُلم، لأنه لم يقدر فعلهم في النادي، هما رجال، إذا وعدوا .. أوفوا، وقفوا معنا كلاعبين في أشياء لا تظهر في العلن، كان الحائلي يمنح اللاعبين أموالًا من جيبه إذا مر أحدهم بظروف بينما كان النادي غير قادر على سداد الرواتب".

يذكر أن عسيري خاض 192 مباراة بقميص النمور، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين، فيما توج بلقب الدوري السعودي مرتين، ولقب ولي العهد مرة وحيدة.