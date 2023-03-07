أحمد حجازي يُبعثر أوراق نونو سانتو قبل قمة الاتحاد والنصر

المدافع المصري أحد أهم عناصر الفريق الجداوي حاليًا

يُواصل الاتحاد بقيادة مدربه نونو سانتو الاستعداد لمواجهة النصر في قمة الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي مساء الخميس القادم على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وتعرضت تلك الاستعدادات لضربة قوية بعثرت أوراق المدرب البرتغالي وهي غياب المدافع أحمد حجازي عن التدريبات الجماعية ليومين متتاليين لشعوره بآلام في العضلة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الخليج الأخيرة في الدوري.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المدافع المصري سيُجري اليوم فحوصات طبية على موضع إصابته لتحديد مدى قدرته على المشاركة في المران الجماعي اليوم أو غدًا ليُحدد بعد ذلك موقفه من مواجهة النصر ونجمه كريستيانو رونالدو مساء الخميس.

حجازي يُعد المدافع الأفضل في الدوري السعودي خلال الموسمين الأخيرين، وهو قائد الاتحاد داخل وخارج الملعب ولذا غيابه سيُمثل خسارة كبيرة للفريق ومدربه سانتو الذي سيُحاول البحث عن حلول بديلة أبرزها استخدام حمدان الشمراني أو مدالله العليان في قلب الدفاع بجانب أحمد شراحيلي.

الاتحاد سيُحاول الفوز على النصر للتقدم إلى صدارة جدول الترتيب، حيث يتصدر الفريق العاصمي بفارق نقطتين فقط عن نظيره الجداوي.