أحكام بالسجن ولجنة خاصة .. ريال مدريد يُحرج برشلونة في قضية نيجريرا

النادي الإسباني طلب الحصول على معلومات تفصيلية

طالب نادي ريال مدريد الإسباني، بوجود لجنة خاصة من أجل التحقيق في قضية برشلونة الشهيرة المعروفة بـ"فضيحة نيجريرا".

برشلونة تعرض لاتهامات عنيفة على مدار الأسابيع الماضية، بدفع بعض الأموال لخوسيه نيجريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الإسبانية في الفترة من 2016 إلى 2018، من أجل التحيز للفريق الكتالوني.

صحيفة "La Vanguardia" أكدت أن ريال مدريد بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز، طلب أن يحصل على كافة المعلومات المتعلقة بمسار التحقيق من خلال لجنة خاصة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل طالب كذلك بأحكام بالسجن أو الغرامة على من يتم التحقيق معهم في حالة ثبوت الاتهامات، ويرجع ذلك لضمان "نظافة المنافسة الرياضية" باعتباره أحد المنافسين المباشرين لبرشلونة.

وقام القاضي المسؤول عن قضية نيجريرا بإرسال الوثيقة التي قدمها ريال إلى بقية الأطراف المعنية، حتى يتمكنوا من الرد على هذا الخطاب، مع إمكانية ظهور بعض الأندية الأخرى للخروج بطلبات مماثلة.

جدير بالذكر أن جوان لابورتا خرج أكثر من مرة للتأكيد على أن الاتهامات في قضية نيجريرا، هي عبارة عن حملة منظمة من أجل تدمير النادي بعد تحسن مستواه على المستوى المحلي هذا الموسم.