"أحضروا أفضل ما عندكم" .. لويس إنريكي يتحدى برشلونة ويتهرب من سؤال مبابي المزعج!

أرتبط بعلاقة حب كبيرة مع برشلونة.. ولكن!

رفع لويس انريكي، مدرب باريس سان جيرمان، راية التحدي في وجه برشلونة، مؤكدًا أنه يريد مواجهة البارسا وهو في أفضل حالاته ومكتمل بجميع نجومه.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره برشلونة، مساء غدٍ الأربعاء على ملعب "حديقة الأمراء"، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال إنريكي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أنا أرتبط بعلاقة حب كبيرة مع برشلونة، لكن مهنتي والنادي الذي يراهن علي يأتيان في المقام الأول، أريد أن أعطي باريس سان جيرمان الانتصارات والألقاب، وأن أكون على مستوى التحدي".

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وأضاف: "برشلونة فريق قوي ويضم لاعبين على أعلى مستوى في العالم من الناحية الفردية ولديهم خبرات كبيرة، هذا الفريق حقق دوري أبطال أوروبا 5 مرات من قبل".

وتحدى إنريكي برشلونة، قائلًا: "لا أهتم بالغيابات المحتملة للمنافس، أود أن ألعب ضد أفضل فريق ممكن لبرشلونة، كنت أتمنى أن يلعب جميع اللاعبين المصابين أيضًا، بما في ذلك جافي، رغبتي هي اللعب ضد المنافس في أفضل حالاته، أحب رؤية أفضل اللاعبين على أرض الملعب".

وسئل إنريكي عن النسخة الأفضل لبرشلونة، تحت قيادته أم منافسه تشافي هيرنانديز، ليرد بدون تردد: "بالطبع أنا، ارجعوا إلى الأرقام والإحصائيات والألقاب، الفريق معي كان يملك الاستحواذ ويجيد اللعب تحت ضغط عالٍ، هذا ليس رأيًا إنها أرقام وبيانات، الأمر ليس مطروحًا للنقاش".

وواصل إنريكي: "مستوى مبابي؟ أعتقد أن هذا سؤالاً فرديًا، وأنا هنا أتحدث عن الفريق بشكل جماعي، لكن ما أقوله هو أن الجميع في أفضل لحظاته هذا الموسم. أما عن غياب حكيمي فلدينا حلول مختلفة لتعويض غيابه، يجب دائمًا أن تكون قادرًا على التغلب على الغيابات".

وختم: "تدريب برشلونة من قبل؟ لا أعرف إذا كانت هذه ميزة لصالحي أم ضدي، لكنها مباراة مهمة جدًا بالنسبة لي على المستوى العاطفي، أنا مستعد لتقديم كل شيء من أجل الفريق، لا أعرف تشافي كمدرب، أعرفه كزميل ولاعب".