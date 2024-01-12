أحذية مقابل الدعارة .. إصدار الحكم بأكبر فضيحة جنسية في الأرجنتين!

حكم غير متوقع

حالة من الصدمة تعيشها الكرة الأرجنتينية هذه الأيام، بسبب ظهور المزيد من التفاصيل عن فضيحة جنسية كبرى.

القصة بدأت بظهور أنباء عن بعض الانتهاكات في عام 2018، باستغلال اللاعبين القاصرين بفريق شباب نادي إنديبندينتي في الدعارة مقابل المال والرحلات أو تذاكر لرؤية عائلاتهم أو أحذية كرة قدم.

وقالت شبكة " "TyC Sports" الأرجنتينية إن المتهم الرئيسي في القضية وهو الحكم السابق مارتن بوستوس، تمت إدانته بتهمة الترويج للدعارة وسوء معاملة أحد الضحايا الذي يقل عمره عن 18 سنة.

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ورغم ثبوت التهمة ضده لم يتم الحكم عليه بالسجن ومن المقرر أن يقضي عقوبته تحت الإقامة الجبرية، بالإضافة لبعض الأشخاص الآخرين وهم أليخاندرو دال سين، سيلفيو فيلتاس وخوان دياز فالوني.

وفي سياق متصل قال فرناندو لانجيناور المسؤول عن سكن الشباب المحلي في إنديبندينتي:"لقد اتصلوا بالأولاد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتظاهر البعض بأنهم وكلاء لاعبين ولكن هدفهم كان دفع المال مقابل الحصول على خدمة جنسية، هناك فتيان استسلموا بدافع النجاح في كرة القدم".

وأضاف:"يومًا ما جاء أحد اللاعبين ليتحدث عن معاناة زميله وطلبه المساعدة من الطبيب النفسي، لقد وصف لنا موقفًا حدث له وأدركت أن هناك كارثة تحدث، توجهت إلى أحد الأولاد وأكد لي هذه الشكوك".

وفي نهاية حديثه قال لانجيناور إنه اجتمع بفريقه لمعرفة جوانب القضية بأكملها والحديث مع باقي اللاعبين، وبالفعل تم إبلاغ الشرطة وظهرت بعدها القضية للجميع في وسائل الإعلام.