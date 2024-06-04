أحد خيارات الاتحاد .. أليجري يحسم قراره بعد عرض الـ200 مليون ريال من السعودية

الاتحاد يبحث عن مدرب عالمي جديد..

حسم المدير الفني الإيطالي ماسيميليانو أليجري، قراره النهائي، من الانتقال إلى الملاعب السعودية، خلال الفترة القادمة.

نادي يوفنتوس الإيطالي أعلن في الأيام الماضية، فسخ عقده مع أليجري رسميًا؛ بعد التصرفات التي تم وصفها بـ"المشينة" من المدير الفني، في نهائي الكأس.

وبعد الرحيل عن يوفنتوس، وضع مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، المدير الفني الإيطالي، ضمن خياراته لـ"تعويض" الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الذي يتم التفاوض معه حاليًا، لفسخ العقد بـ"التراضي"، دون الاضطرار إلى دفع قيمة الشرط الجزائي، الذي يُقدر بـ22 مليون يورو "89 مليون ريال سعودي".

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وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي نيكولو شيرا، عن وصول عرض سعودي إلى أليجري بالفعل، يُقدر بـ50 مليون يورو "204 ملايين ريال سعودي"، في عامين حتى 2026، أي بواقع 25 مليون يورو "102 مليون ريال سعودي"، في الموسم الرياضي الواحد.

شيرا أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، رفض ماسيميليانو أليجري، هذا العرض الضخم؛ حيث لا يرغب في الانتقال إلى الملاعب السعودية، في الوقت الحالي.

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن أولوية أليجري؛ هي مواصلة العمل في مسابقة الدوري الإيطالي "سيريا أ"؛ وذلك على الرغم من الرحيل عن يوفنتوس.