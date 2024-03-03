"أحد أفضل مهاجمي العالم".. سواريز "السعيد" يتغنى بنجم ليفربول

أعرب الأوروجوائي لويس سواريز، نجم إنتر ميامي الأمريكي، عن سعادته بانتصار ليفربول المهم على نوتنجهام فورست (1-0) أمس السبت، ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحقق ليفربول فوزًا في غاية الصعوبة خارج الأأرض على حساب نوتنجهام، وذلك عن طريق داروين نونيز في الدقيقة 90+9.اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل
وسُئل سواريز عن انتصار الريدز، بعدما سجل ثنائية مع إنتر ميامي في الفوز 5-0 على أورلاندو سيتي فقال: "نعم رأيت الهدف. سعيد جدًا من أجل ليفربول، وسعيد جدًا من أجل داروين، إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم اليوم".
ويتصدر ليفربول ترتيب البريميرليج برصيد 63 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي (الوصيف)، والذي يخوض مباراته في الجولة ذاتها اليوم الأحد أمام مانشستر يونايتد.
أما إنتر ميامي بقيادة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيتصدر ترتيب الدوري الإمريكي برصيد 7 نقاط من 3 مباريات.