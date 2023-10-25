"أحد أفضل من ارتدى قميص الهلال عبر التاريخ" .. هذا اللاعب يعلن اعتزاله رسميًا!

قدم لوحات فنية رائعة بقميص نادي الهلال

أعلن أحد أفضل اللاعبين الأجانب في تاريخ نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الأربعاء، "اعتزاله" كرة القدم نهائيًا.

الهلال مر على تاريخه، العديد من النجوم العالميين؛ بداية من الأسطورة البرازيلية ريفالينو، ووصولًا إلى مواطنه نيمار دا سيلفا جونيور، المنضم إلى الفريق الأول، في صيف العام الحالي.

وفي هذا السياق.. كشف النجم البرازيلي تياجو نيفيز، عن أنه قرر إسدال الستار على مشواره مع عالم الساحرة المستديرة، بعد عامين بدون أي نادٍ.

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لكن.. نيفيز أكد في تصريحات مع شبكة "ESPN"، على أنه لن يترك كرة القدم بشكل نهائي؛ حيث بدأ في تلقي الدورات؛ لدخول عالم التدريب، في أقرب وقتٍ ممكن.

واختتم النجم البرازيلي تصريحاته؛ بالقول: "دعونا نرى.. كيف ستكون مسيرتي مع التدريب، في الفترة القادمة".

تياجو نيفيز لعب 122 مباراة رسمية مع نادي الهلال، في فترتين مختلفتين، مسجلًا 59 هدفًا وصانعًا 34 آخرين؛ ليكتب اسمه ضمن أفضل محترفي الفريق، عبر التاريخ.

وإلى جانب الهلال، مثّل نيفيز العديد من الأندية؛ أبرزها هامبورج الألماني وفلامنجو وجريميو وكروزيرو وفلومينينسي في البرازيل، بالإضافة إلى الجزيرة الإماراتي.