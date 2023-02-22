أحد أضلاعه محمد صلاح.. تشافي يحلم بثلاثي سحري في هجوم برشلونة

تشافي هيرنانديز يحلم بهجوم ناري في برشلونة يقوده محمد صلاح

يحلم تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، بامتلاك ثلاثي سحري في خط الهجوم مكون من لاعبيه الحاليين روبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبلي وإضافة المصري محمد صلاح إليهما.

ووفقًا لصحيفة إل ناسيونال فإن تشافي يرغب في لاعب موهوب يلعب كجناح وهمي في تشكيل مكون من 4 لاعبين في خط الوسط ولن يجد أفضل من صلاح لهذا الدور.

ويحتاج برشلونة لتقليص ميزانية رواتبه بـ 200 مليون يورو في الموسم المقبل للتعاقد مع لاعبين جُدد وفقًا لخابيير تيباس رئيس رابطة الليجا؛ وهو ما قد يحدث إن تخلوا عن 11 لاعبًا تقريبًا وفي هذه الحالة سيكون التعاقد مع صلاح متاحًا للفريق الكتالوني.

وجدد صلاح عقده مع ليفربول الصيف الماضي ليستمر مع الفريق حتى صيف 2025. وتقول التقارير إن النادي الإنجليزي قد يتخلى عنه مقابل ما يقرب من 75 مليون دولار وبإن راتبه الذي يبلغ تقريبًا 12.6 مليون دولار قد يساعد النادي الكتالوني على الدخول في صفقة ضم قائد منتخب الفراعنة.

ليس هذا فقط بل إن صلاح وفقًا لتقارير فوربس مستعدًا لتخفيض راتبه إن تطلب الأمر ذلك للانتقال إلى برشلونة.

ويواجه برشلونة بجانب مشاكله المالية أزمة مدفوعات مالية من النادي لنائب لرئيس لجنة الحكام في إسبانيا غير مبررة.