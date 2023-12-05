أحدهم أخوه والآخران زميلاه.. بيلينجهام يرشح خلفاءه في جائزة الفتى الذهبي

الإنجليزي المبهر يخطف الأضواء حتى في التصريحات..

رشح نجم ريال مدريد الأول في الموسم الراهن جود بيلينجهام 3 لاعبين شبان ليخلفوه في الحصول على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب شاب في العالم.

أحد هؤلاء النجوم هو أخوه، والآخران زميل سابق له في دورتموند وآخر يزامله حاليًا في ريال مدريد.

وقال بيلينجهام في تصريحاته لصحيفة "توتو سبورت" المانحة للجائزة: "سوف أرشح 3 أسماء، الأول هو آردا جولر، إنه ظاهرة، نشاهده في التدريبات ونحن سعداء به".

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وأردف: "ثانيًا يأتي زميلي السابق جايمي بينوا جيتينس من بوروسيا دورتموند، ثم يأتي أخي جوب الذي يلعب كمهاجم مثل والدي، إذا تأهل سندرلاند إلى الدوري الممتاز، عليكم أن تشاهدوه".

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وتفوق بيلينجهام في مشوار حصوله على اللقب في نسخته الأخيرة على نجوم بحجم أليخاندرو بالدي وجمال موسيالا وجافي وبيدري، إثر المستوى المبهر الذي يقدمه مطلع الموسم الحالي مع ريال مدريد.