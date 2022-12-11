أحدهم أجنبي .. أربعة مرشحون لخلافة تيتي في البرازيل

مدرب برتغالي وثلاثي برازيلي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن فشل محاولات الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في الإبقاء على المدرب تيتي في منصبه كمدير فني لمنتخب راقصي السامبا.

تيتي قد أعلن رحيله عن تدريب المنتخب البرازيلي بصورة رسمية بعد الخروج من أمام كرواتيا في الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" فإن الاتحاد البرازيلي حاول التواصل مع تيتي لكن الأخير قد استقر على الابتعاد عن عالم التدريب لمدة عام من الآن من أجل الراحة.

وأضاف التقرير أن هناك 4 أسماء مرشحة لخلافة تيتي في منصب المدير الفني لمنتخب البرازيل للاستعداد لبطولة كأس العالم 2026، وجاء أجنبي واحد فقط من ضمن الرباعي.

وهو المدرب البرتغالي أبيل فيريرا الذي يعمل حاليًا مع فريق بالميراس البرازيلي، كما تواجد المدرب فرناندو دينيز الذي يعمل مع فلومينينسي في الصورة، بجوار مانو مينيزيس مدرب إنترناسيونال البرازيلي، ودوريفال جونيور الذي لا يدرب حاليًا.