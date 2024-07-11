أحدهما يفضل أوروبا والآخر رفض 200 مليون .. ثنائي الأهلي يصدمان أندية دوري روشن!

ثنائي الأهلي يرفضان أندية دوري روشن

تستهدف أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تدعيم صفوفها بلاعبين مميزين، الأمر الذي جعلهم يبحثون في جميع الأندية حاليًا لاختيار أفضل اللاعبين فيها.

وكشفت صحيفة "الوطن" المصرية، عن أن محمد عبد المنعم مدافع الأهلي المصري، رفض العروض السعودية التي وصلت له خلال الفترة الأخيرة من أجل ضمه.

وأضافت الصحيفة أن عبد المنعم يُريد أن يحترف أوروبيًا وليس في دوري روشن السعودي، لأنه يرى أن اللعب هناك لن يكون في هذه المرحلة السنية، حيث يبلغ من العمر 25 عامًا.

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وأشار الإعلامي المصري محمد الليثي عبر إذاعة "أون تايم سبورتس" إلى أن إمام عاشور لاعب وسط الأهلي تلقى عرضًا من أحد أندية الوسط في دوري روشن السعودي، وصلت قيمته إلى 4 ملايين دولار بالموسم، ما يُساوي 200 مليون جنيه مصري".

وتابع: "عاشور أكد للوكيل الذي أحضر له العرض أنه لن يرحل عن الأهلي خلال الصيف الحالي على أقل تقدير، احترامًا لرغبة النادي في الاستفادة من خدماته لأطول فترة ممكن".

وأنهى الليثي حديثه قائلًا: "عاشور متفهم تمسك الأهلي به وحاجة الفريق لجهوده، ولذلك قام برفض العرض السعودي، وحسم موقفه مبكرًا برفض الرحيل، لأن مدربه السويسري مارسيل كولر أكد له على أنه من أهم لاعبي الفريق".