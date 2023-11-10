أحدهما لديه مشكلة فنية؟ .. دي لا فوينتي يكشف أسباب استبعاد ثنائي برشلونة

الكشف عن أسباب استبعاد ثنائي برشلونة من قائمة إسبانيا....

أعلن لويس دي لافوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن قائمة منتخب بلاده التي تخوض مباريات فترة التوقف الدولي القادم، والتي شهدت غياب العديد من الأسماء المميزة.

ويظهر في قائمة إسبانيا للمرة الأولى، كل من أليكس جارسيا ورودريجو ريكيلمي، بينما تضم القائمة للمرة الأولى أيضًا أليكس ريميرو، بينما يغيب عن القائمة نجم ريال بيتيس إيسكو بالرغم من المستوى المميز الذي يقدمه.

وكذلك يغيب بيدري عن قائمة منتخب إسبانيا، بالرغم من تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وتواجده في قائمة برشلونة التي ستواجه ألافيس في الدوري يوم الأحد القادم.

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وقال دي لا فوينتي عن اختياراته لقائمة إسبانيا: "لقد عاد بيدري للتو من إصابة طويلة، نحن نعتمد على بيدري في كل شيء، عندما يتحسن ستتاح له فرصة الانضمام إلينا".

وتابع: "لابورت يعاني من مشكلة في باطن القدم، وقد رأينا انه من الأنسب عدم الاعتماد عليه، نحن نعطي الأولوية لصحة اللاعبين".