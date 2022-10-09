"أحدهما كان "يُسمسر" في المنتخب" .. اتهام خطير لمحمد نور وحسين عبد الغني

النجمان الذهبيان في كرة القدم السعودية يتعرضان لاتهام خطير

وجه وكيل اللاعبين نواف المهدي اتهامًا خطيرًا لاثنين من نجوم كرة القدم السعودية المعتزلين وهما حسين عبد الغني ومحمد نور، وذلك بعد حديثهما خلال برنامج ملعب SBC.

نور وعبد الغني تحدثا عن دور وسطاء ووكلاء اللاعبين في مشاكل أندية الدوري السعودي، وهو الحديث الذي لم ينل رضا المهدي الذي رد بتغريدة مضادة.

ماذا قال نور وعبد الغني عن وكلاء اللاعبين؟

نور وعبد الغني أكدا أن تدخل الوكلاء والوسطاء في انتقالات اللاعبين الأجانب للدوري السعودي يُسبب مشاكل كبيرة للأندية ويزيد من ديونها.

وقد أشار نجم الأهلي والنصر السابق إلى أن العديد من اللاعبين الأجانب يصلون الدوري السعودي بمبالغ ضخمة رغم أن مستواهم لا يُوازي تلك الأسعار الكبيرة.

Shahid Shahid

واتفق معه نجم الاتحاد مشيرًا إلى أن قيمة الصفقة تزداد بسبب عمليات "السمسرة" التي تحدث في الأندية بقيادة الوكلاء، إذ وجه سؤالًا لزميله قائلًا "ألا يتحدث معك الوكلاء ويقولوك لك "لك هذا المبلغ" حال إتمام الصفقة"، فأجاب عبد الغني "أكيد تمامًا".

وأضاف "السماسرة وأرفض وصفهم بالوكلاء بس السماسرة يعلمون حاجة نادٍ ما للاعب في مركز محدد، فيأتون ويعرضون لاعبيهم ويتحدثون بطريقة مباشرة وغير مباشرة عن عمولات وسمسرة، ولا أتحدث عن الوكلاء الأجانب بل السعوديين وأحيانًا بعضهم يستخدم وكلاء أجانب حتى لا تُكشف هويته".

المهدي يرد باتهام خطير لعبد الغني ونور

نواف المهدي وهو وكيل لاعبين سعودي استاء كثيرًا من هذا الحديث عن وكلاء اللاعبين، ورد باتهام أحد اللاعبين في الاستوديو بأنه كان "يُسمسر" ويُفاوض زملاءه في المنتخب السعودي.

إذ كتب عبر تويتر "واحد من اللي يسولفون بالأستوديو كان يسمسر ويفاوض زملاه في معسكر المنتخب،ا لإسقاط بحق الوسطاء غير مقبول".

وأوضح الوكيل أن الفشل في اختيار الأجانب لا يتحمله سوى إدارات الأندية، بقوله "فشل جلب أجانب تتحمله إدارات الأندية فقط ،إذا قدمت لك (بضاعة) منتهية الصلاحية منت مجبور تشتريها ، الفيفا يضع إسم الوسيط كمسؤول اعتباري له شأنه ومكانته وعندنا يحسبونه سمسار شقق".