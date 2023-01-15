أحدهما عقله في الرياض والآخر يساعد الخصم .. ماذا قدم ميسي وحكيمي في الخسارة من رين!

تعرف على أرقام ليونيل ميسي وأشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان ضد رين في الدوري الفرنسي.

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل أساسي في مواجهة فريق رين في الجولة الـ 19 من الدوري الفرنسي في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

النجم الأرجنتيني لم يكن في أفضل أحواله اليوم فلم يسدد حتى ولو كرة واحدة على مرمى رين الذي أجاد إغلاق المساحات أمامه وعزله عن بقية الفريق.

وظهر ميسي كأنه حاضرًا بجسده فقط بينما عقله معلق في الرياض بين الأنباء التي تتحدث عن اهتمام الهلال بضمه بعرض قياسي وبين مباراة السوبر

الإسباني التي فاز بها معشوقه الأول برشلونة على حساب ريال مدريد.

في الوقت نفسه لعب أشرف حكيمي كبديل لكنه وقع في خطأ كبير وتسبب في الهدف الوحيد الذي سجله رين في المواجهة.

دعونا فيما يلي نستعرض أبرز ما قدمه ميسي وحكيمي من أرقام في تلك المباراة:

أرقام ميسي:

لمس ليونيل الكرة 72 مرة وقدم تمرير مفتاحية واحدة خلق بها فرصة خطيرة، ولعب 56 تمريرة صحيحة من أصل 69 بنسبة دقة 81%، وله محاولتين فاشلتين للمراوغة.

على مستوى الثنائيات خسر ميسي أربعة كرات ثنائية على الأرض، كما خسر الكرة بشكل عام 18 مرة، وحاول قطع الكرة من الخصم مرتين.

أرقام حكيمي:

النجم المغربي الذي شارك كبديل لعب لحوالي 35 دقيقة وشتت الكرة من مناطق الخطورة مرة واحدة ولم يقطع أي كرة على المستوى الدفاعي، كما تم المرور منه مرتين.

أما على المستوى الهجومي فقد كانت مساهمته معدومة بعد خسارته لثلاث كرات وفشله في منح فريقه الإضافة بل ووقوعه في خطأ فادح تسبب في هدف لرين.