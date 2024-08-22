أحدهما سيلعب كثيرًا والآخر لا .. خطط متناقضة لكارلو أنشيلوتي بشأن إندريك ولوكا مودريتش

المدرب الإيطالي حدد استراتيجية الفريق للموسم الجاري

كشفت شبكة ريليفو الإسبانية عن خطط كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بشأن ثنائي الفريق، لوكا مودريتش وإندريك، ودقائق تواجدهما في الملعب خلال الموسم الجاري.

النجم الكرواتي جدد عقد لموسم واحد مع الريال، فيما وصل الجناح البرازيلي حديثًا من بلاده، ويبدو أن الأول سيحظى بوقت أطول في الملعب من الموسم الماضي، والسبب اعتزال زميله توني كروس.

ريليفو أوضحت أن مودريتش، الذي شارك كبديل في أول مباراتين رسميتين للريال هذا الموسم، سيحظى بدور أكبر هذا الموسم، خاصة مع جدول المباريات المزدحم جدًا وغياب الأوقات اللازمة للراحة.

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العكس ما سيحدث مع إندريك، الذي لم يلعب أي مباراة رسمية حتى الآن، إذ سيتحتم عليه الصبر طويلًا حتى ينسجم ويعتاد الأجواء في النادي الإسباني، ومن ثم سيحظى بوقت جيد للعب تحت قيادة أنشيلوتي.

إندريك ربما كان حسن الحظ أنه انطلق مع الفريق الأول للريال منذ وصوله من البرازيل، فيما اضطر مواطنيه فينيسيوس جونيور ورودريجو للبدء مع ريال مدريد كاستيا قبل الصعود للفريق الأول.