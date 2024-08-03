أحدهما سيكو فوفانا .. الاتفاق يسارعون الوقت لضم ثنائي النصر

الاتفاق ينتظر خطوة واحدة لضم فوفانا ونجم آخر في النصر

توصل نادي الاتفاق إلى اتفاق مع نادي النصر، من أجل التعاقد مع ثنائي صفوف العالمي، سيكون أحدهما الإيفواري سيكو فوفانا لاعب وسط الفريق.

وكان فوفانا قد لعب في صفوف الاتفاق خلال النصف الثاني من الموسم الماضي 2023-24 على سبيل الإعارة، حيث قدم مستوى مميز جعل مسؤولي النواخذة يتمسكون باستمراره.

وكشفت صحيفة "اليوم" عن أن مسؤولي الاتفاق طالبوا لجنة الاستدامة بسرعة الموافقة على طلبهم بشأن فوفانا وعبد العزيز العليوة لضمهما من النصر على سبيل الإعارة، بعد الاتفاق على كافة الأمور المالية مع العالمي.

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وأضافت الصحيفة أن الاتفاق لم ينجح في ضم صالح الشهري وهارون كمارا بسبب مطالب اللجنة بتوفير ضمان بنكي لهما، حيث انتقل الشهري إلى الاتحاد وكمارا إلى الشباب.

ويقيم النصر معسكرًا خلال الوقت الحالي في إسبانيا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2024-25، حيث سيلعب العالمي مواجهتين وديتين ضد غرناطة ثم ألميريا قبل العودة إلى السعودية، للمشاركة في كأس السوبر.