أحدهما خليفة رونالدو.. كلويفرت يختار المهاجم الأنسب لبرشلونة

باتريك كلويفرت ينصح برشلونة بتعزيز خط الهجوم!

تحدث باتريك كلويفرت، نجم برشلونة السابق، عن العديد من القضايا التي تخص النادي الكتالوني، أهمها تعزيز خط الهجوم.

ولعب كلويفرت، ببرشلونة 6 أعوام، منذ انضمامه عام 1998، حتى غادر إلى نيوكاسل الإنجليزي، عام 2004.

وأجرى كلويفرت، مقابلة على بوابة "برشلونة بلاوجرانيس" متحدثًا عن خط هجوم البلوجرانا قائلًا:" اللعب المالي النظيف هو شيء علينا أن تأخذه في الاعتبار، لكن يجب أن يكون هنالك مهاجمًا، لأنه بعد ليفاندوفسكي، لا بد أن تمتلك قلب للهجوم".

وأضاف:" أنا أحب روبرتو فيرمينو، وجونكالو راموس كثيرًا، الأخير قام بعمل جيد للغاية، لفريق البرتغال، وكذلك في بنفيكا، والتوقيع مع برشلونة أعتقد أنه سيكون مثيرًا للاهتمامه، المهاجم هو ما يلزم البلوجرانا، الباقي على ما يرام".

الجدير بالذكر أن، ينتهي عقد فيرمينو، مع ليفربول في نهاية الموسم، بينما نجم البرتغال الجديد خلف رونالدو، جونكالو راموس، يمتلك عقدًا مع بنفيكا، حتى عام 2026، وتبلغ قيمته 40 مليون يورو.