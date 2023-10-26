أحدهما جاهز .. الكشف عن موقف ليفاندوفسكي وجواو فيليكس من الكلاسيكو!

الإصابات تلاحق برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد

مع ازدياد حدة التوتر لدى جماهير برشلونة، خرج جواو فيليكس مهاجم الفريق الكتالوني برسالة تحسم الجدل حول مشاركته في الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

المدرب تشافي هيرنانديز في سباق مع الزمن من أجل عودة المصابين، لتسليح فريقه في المواجهة الصعبة أمام غريمه التقليدي يوم السبت القادم بالدوري الإسباني.

جواو فيليكس تعرض لإصابة قوية أمام شاختار دونيتسك بدوري أبطال أوروبا وتم استبداله، ولكنه خرج ليطمئن الجميع بأنه سيكون جاهزًا لخوض الكلاسيكو.

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وقال البرتغالي عبر رسالة على حسابه بموقع "إنستجرام":"أنا بخير، لقد كانت مجرد ضربة بسيطة، الآن أنا في طريقي للتعافي".

وفي سياق متصل تزداد الحيرة في برشلونة حول موقف روبرت ليفاندوفسكي من المشاركة أمام ريال مدريد، بوجود حالة من التأكد أن اللاعب ليس جاهزًا بنسبة 100%.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن اللاعب سيطلب تواجده في تدريبات الفريق غدًا الجمعة، مع خضوعه لاختبار بدني قوي، ولو استجاب كاحله بشكل جيد سيتواجد في المباراة.

ويعتبر الاحتمال الأقرب في الوقت الحالي هو دخول المهاجم البولندي لقائمة برشلونة للكلاسيكو مع جلوسه على دكة البدلاء، على أن يتم استخدامه في حالة الضرورة القصوى فقط.

يذكر أن الجناح البرازيلي رافينيا اقترب من التعافي كذلك بشكل كامل من الإصابة، وقد نراه يشارك في الشوك الثاني من كلاسيكو الليجا بعد غد السبت.