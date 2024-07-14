أحدهما أنسو فاتي ..ثنائي برشلونة يُبهران هانسي فليك!

فاتي ولاعب آخر يُبهران فليك بتدريبات برشلونة

تلقى المدرب الألماني هانسي فليك المدير الفني لفريق برشلونة، مفاجأتين من جانب ثنائي فريقه، خلال الإعداد للموسم المقبل 2024-25.

ويقيم نادي برشلونة معسكرًا خلال الوقت الحالي، استعدادًا للموسم المقبل، تحت قيادة فليك الذي تولى المسؤولية بشكل رسمي خلال الفترة الماضية، خلفًا لتشافي هيرنانديز.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن أنسو فاتي بجانب ميكا فاي لفتا أنظار فليك خلال تدريبات الفريق الأخيرة، بسبب الحالة البدنية للثنائي.

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وأضافت الصحيفة أن جميع اللاعبين خضعوا للاختبارات الطبية والبدنية في بداية التدريبات الجماعية، التي بدأت منذ 4 أيام فقط، في ظل غياب اللاعبين الدوليين الذين يشاركون في بطولة يورو 2024.

وأكدت الصحيفة أن الحالة البدنية ليست مفاجأة، خاصة وأن أنسو فاتي بدأ منذ أسابيع بالفعل حتى وصل إلى أفضل لياقة بدنية له، قبل بداية فترة الإعداد التي سيتم حسم موقفه فيها، بعد عودته من الإعارة لنادي برايتون الإنجليزي.