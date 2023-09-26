أحدهما أسهل من الآخر.. برشلونة يضع خطته لضم "الجواوين" نهائيًا

برشلونة وضع أولويته

يحسب برشلونة حسابات معقدة حيال البرتغاليين جواو فيليكس وجواو كانسيلو من أجل إبقائهما بين أروقة البلوجرانا لما بعد انتهاء إعارتيهما بنهاية الموسم.

لقد أثبت الثنائي صحة تمسك مواطنهما ديكو المدير الرياضي لبرشلونة بجلبهما ولو على سبيل الإعارة، وانتظر الأمر يوم الميركاتو الأخير ليصبح رسميًا.

تألق "الجواوين" يثبت بوضوح صحة وجهة نظر ديكو في هذا الأمر، لكن الأصعب هو كيفية مد إقامتهما لمدة أطول في البلوجرانا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الشيء المؤكد هو أن كلًا من مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد لا يزالان المتحكمين الأبرز في مصير اللاعبين، وعلى عكس ما يبدو متوقعًا فحالة جواو كانسيلو أكثر تعقيدًا بعض الشيء من جواو فيليكس.

الظهير الأيمن أحيا مسيرته بافتتاحية مشواره مع برشلونة، ومن المرجح وفقًا لصحيفة "سبورت" أن تكون العروض المقدمة إليه أكثر من نظيره، خصوصًا في ظل ارتفاع ثمن فيليكس بشكل كبير.

تمديد الإعارة خيار مطروح، أو انتظار موارد دخل كبرى لحسم الصفقتين، لكن المؤكد أن برشلونة بدأ حساباته كاملة من أجل انتداب تام للثنائي البرتغالي..