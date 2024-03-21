أحدهما ارتبط بالنصر .. موافقة ثنائي أتلتيكو مدريد على الانتقال إلى دوري روشن السعودي

سوق الانتقالات الصيفي يشتعل مبكرًا..

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"الكثير من نجوم أتلتيكو مدريد يريدون الانتقال للسعودية".. تصريح أدلى به الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق العاصمة الإسبانية، عندما كان يتواجد مع ناديه مؤخرًا في المملكة، للمشاركة في بطولة كأس السوبر المحلي.

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هذا التصريح يبدو أنه سيتحول إلى حقيقة على أرض الواقع؛ حيث كشف الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، عن اسمين في أتلتيكو مدريد، قريبان للغاية من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الميركاتو الصيفي القادم.

الرشيد أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، موافقة قائد أتلتيكو مدريد كوكي، وزميله في الفريق ماريو هيرموسو؛ على الانتقال إلى دوري روشن.

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وأشار الإعلامي الرياضي، إلى اهتمام 3 أندية سعودية بخدمات كوكي وهيرموسو؛ في ظل انتهاء عقوديهما مع الفريق الإسباني، في 30 يونيو 2024.

جدير بالذكر أن اسم هيرموسو، ارتبط في وقتٍ سابق بـ"الانتقال" إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ خاصة في ظل إجادته اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

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