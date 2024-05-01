أحدها سيلعب دوري الأبطال.. أربعة أندية تستهدف الحصول على فيتور روكي من برشلونة

النمر البرازيلي على أعتاب الرحيل

اتخذ برشلونة قراره الأخير بشأن البرازيلي فيتور روكي، الذي وصل الشتاء الماضي قادما من أتلتيكو بارانينسي، وفشل في الحصول على العديد من دقائق اللعب.

برشلونة قرر إخراج روكي معارا في الصيف المقبل نظرا لدواع اقتصادية تتعلق براتبه وكلفة التعاقد معه.

وكلاء اللاعب قدموا مؤخرا إلى برشلونة لمناقشة مستقبله، والرغبة واضحة لدى كل الأطراف في بقائه ضمن صفوف البلوجرانا.

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لكن وجهة نظر النادي الكتالوني تتمثل بخلاف الملف الاقتصادي، في أن البرازيلي يحتاج دقائق لعب وقوة منافسة خارج برشلونة قبل أن تتم الاستعانة به، على أمل أن يصل لأفضل مستوياته سريعا.

صحيفة "سبورت" أشارت إلى أندية راغبة في ضمه بالفعل، وهي ريال بيتيس وجيرونا وفالنسيا وإشبيلية، لكنها جميعا لا تريد وجود بند إعادة شراء في عقد الإعارة مع برشلونة.

وربما يكون جيرونا خيارا جيدا لروكي، وهو الفريق المرشح بقوة لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إضافة إلى انتمائه لمدينة برشلونة وسهولة تأقلمه على الأجواء.