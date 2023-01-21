أحدها بسبب رونالدو .. يوفنتوس مهدد بالمزيد من التحقيقات والعقوبات!

كارثة محققة يواجها النادي الإيطالي

قام مكتب المدعي العام في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بتوجيه ضربة قاضية لنادي يوفنتوس، بعدما قرر خصم 15 نقطة من رصيده بالدوري الإيطالي.

ويأتي ذلك بسبب تورط السيدة العجوز في قضية التربح والانتهاكات الخاصة بالتفاصيل المعلنة لميزانية النادي على مدار السنوات الماضية.

ولكن الأمور لن تتوقف عند هذا الحد، وفقًا لما قاله الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مازريو، حيث أشار إلى 4 أزمات أخرى يواجها يوفنتوس.

المشكلة الأولى التي سيواجهها يوفنتوس تخص فاتورة الرواتب مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بالإضافة للخضوع للتحقيق أمام مكتب المدعي العام في تورينو.

وتنتظر يوفنتوس عقوبة أخرى من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكذلك الهيئة الرقابية في إيطاليا، على أن تقام المحاكمة المقبلة يوم 22 فبراير القادم.

وفي سياق منفصل قالت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يلعب حاليًا بنادي النصر السعودي، لديه 19 مليون يورو كمستحقات لم يحصل عليها من يوفنتوس، وقرر مطالبة النادي بدفعهم في أقرب فرصة ممكنة.

الفريق القانوني يرد

بيان رسمي قام الفريق القانوني ليوفنتوس بنشره وجاء فيه:"ننتظر قراءة الدوافع بعناية قبل تقديم الاستئناف، ومع ذلك نشير إلى أن يوفنتوس وحده ومديريه يواجهون هذه الاتهامات والتي أقرت العدالة الرياضية نفسها مرارًا وتكرارًا بعدم وجودها".

وأضاف:"نعتقد أن هذا ظلم صارخ أيضًا تجاه الملايين من الأشخاص المتحمسين الذين نثق أنهم سيكونون بصحة جيدة في المرحلة التالية من الحكم".

ويأتي هذا الرد بعد قرار إيقاف فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق ليوفنتوس والحالي لتوتنهام لمدة عامين ونصف، بالإضافة لإيقاف أندريا أنييلي الرئيس السابق للنادي لمدة عامين.

وطالت العقوبات كذلك ماوريتسيو أريفابيني المدير التنفيذي السابق الذي تم إيقافه لمدة عامين، وفيديريكو تشيروبيني عضو مجلس الإدارة السابق لمدة عام و 4 أشهر، وأخيرًا إيقاف بافل نيدفيد نائب الرئيس السابق لمدة 8 أشهر.