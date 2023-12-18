"أحدث ثورة في النصر ثم شوهتم سمعته!" .. وكيل فينسنت أبو بكر يخرج بتصريحات نارية حول أزمة بشكتاش

تهديد ووعيد، ورد صادم من بشكتاش على وكيل فينسنت أبو بكر..

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هاجم بيني زاهافي؛ وكيل أعمال الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم بشكتاش التركي، مسؤولي ناديه بضراوة بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها اللاعب، وتسبب في استبعاده من التدريبات الجماعية للفريق، مهددًا بالرحيل عنه في يناير المقبل.

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النادي التركي كان قد أعلن قبل أسبوع استبعاد اللاعب؛ الذي انضم له في يناير 2023 قادمًا من النصر السعودي، بداعي الأداء السيئ وعدم التوافق مع الفريق بشكل عام، رفقة أربعة من زملائه، قبل أن يتراجع عن قراره ويعود الخماسي للتدريبات من جديد.

التقارير الصحفية وقتها زعمت أن الكاميروني تراجع أداؤه بسبب حذره من لمس الكرة لشعره، جراء إجرائه عملية زراعة شعر في باريس خلال الأسابيع الماضية، وتحذيرات الطبيب له من لعب الرأسيات وما شابه، لكن وكيله انفجر بعد فترة من الصمت..

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وقال زاهافي في تصريحاته لصحيفة "Hürriyet" التركية: "موقف بشكتاش والقرار الذي اتخذه أمر سخيف للغاية، فقد كان يحدث أبو بكر ثورة في النصر ورغم ذلك رفض الاستمرار وقرر المجئ لهنا، وبالفعل وضع بصمته على بشكتاش، لكن فجأة تم استبعاده من التشكيل، وتم تشويه سمعته بادعاءات فارغة ومبررات سخيفة، والغريب أنهم سامحوه في غضون أسبوع كأن شيئًا لم يكن".

وأضاف: "فينسنت مستاء للغاية، صعب جدًا أن يواصل مسيرته مع بشكتاش في ظل هذه الظروف، فإما أن يعتذروا له علنًا أو سيرحل في يناير المقبل".

لكن هذه التصريحات لم تدفع مسؤولي بشكتاش للتراجع، فجاء ردهم بحسب ما نقلت الصحيفة نفسها أن قرار الاستبعاد جاء بناءً على تقرير الجهاز الفني، مضيفين: "إذا كنت تعتزم الرحيل في يناير، فعليك إحضار عرض بقيمة سبعة ملايين يورو خلال النصف الأول من الميركاتو، ووقتها سنقيم العرض ونتخذ قرارنا".

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