على إثر أحداث مواجهة النصر .. نقل مساعد مدرب برسبوليس للمستشفى بشكل مفاجئ

الفريق الإيراني خسر على أرضه بثنائية نظيفة من النصر، وهو ما لم يتقبله مدربه..

رغم مرور خمسة أيام على المباراة إلا أن تبعات مواجهة النصر السعودي على جلال حسيني؛ المدرب المساعد في برسبوليس افيراني، لا تزال مؤثرة عليه.

الفريق الإيراني كان قد خسر على أرضه أمام نجوم العالمي بثنائية نظيفة، في 19 من سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ووفقًا للصحفي الإيراني داوود إيكدري فإن حسيني تم نقله اليوم الأحد، إلى إحدى المستشفيات، جراء معاناته من توتر عصبي، تعرض له على خلفية تلك المباراة.

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ولم يكشف بعد عن الحالة الصحية لمساعد مدرب برسبوليس، الذي يبدو أن الخسارة قد فاجأته، رغم الفوارق الفنية بين الفريقين، في ظل ما يمتلكه الفريق السعودي من نجوم عالميين.

يذكر أن النصر يتصدر جدول ترتيب مجموعته الآسيوية برصيد ثلاث نقاط، يليه الدحيل القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكي بنقطة لكل منهما، فيما يتذيل برسبوليس المجموعة دون أي نقاط.