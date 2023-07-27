"أحترمه ولكن.." .. جود بيلينجهام يكشف تفاصيل شجاره مع ليساندرو مارتينيز

جود بيلينجهام نجم وسط ريال مدريد يكشف تفاصيل شجاره مع مدافع مانشستر يونايتد..

شهدت مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد الودية التحضيرية للموسم الجديد، التي أقيمت فجر الخميس، ضمن جولة أبطال كرة القدم المقامة في الولايات المتحدة، مشاجرة عنيفة بين ليساندرو مارتينيز مدافع "الشياطين الحمر" وجود بيلينجهام نجم الفريق الملكي.

بيلينجهام اعترض أولًا على التدخل العنيف الذي قام به مارتينيز، لكن الإنجليزي الدولي أوضح أنه ومدافع مانشستر يونايتد أظهرا لبعضهما الاحترام في الشوط الأول.

بيلينجهام تحدث بعد المباراة في المنطقة المختلطة عند سؤاله عما قال لمارتينيز: "لا يمكنني حقًا تكرار ما قلته له لأكون صريحًا لكن المشاجرة الصغيرة معه هي واحدة من تلك الأشياء، إنه لاعب رائع، بين الشوطين تحدثنا مع بعضنا".

وأضاف: "عندما جاء تمنى لي التوفيق، وكنت أحترم ذلك حقًا، أعرف أن ما يجري على أرض الملعب يبقى على أرض الملعب، رأيته في نهاية المباراة وتمنيت له التوفيق".

وأكمل: "يمكنني أن أحترم عندما يحاول لاعبان تقديم كل شيء لفوز فريقهما، لكن بعد المباراة فإن الاحترام هو ما يبقى، إنه منافس رائع ولاعب رائع".

واختتم بيلينجهام: "إنه مثلي تمامًا، يريد الفوز، أحيانًا تخرج الأمور عن السيطرة، هذا جزء من اللعبة، وأنا أحترم الآخرين حقًا، ويمكننا قضاء تلك اللحظة بعد المباراة".

بيلينجهام سجل هدفه الأول بقميص ريال مدريد في مرمى مانشستر يونايتد، ليقود النادي الملكي إلى الفوز بهدفين دون رد.