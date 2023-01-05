"أحب الأجواء في برشلونة".. عثمان ديمبيلي يصدم باريس سان جيرمان!

جول العربي
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Ousmane Dembele score Barcelona Intercity 2022-23Getty Images
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النجم الفرنسي بات يعرف أنه من أهم العناصر في كتيبة تشافي هيرنانديز

تحدث الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم نادي برشلونة عن سعادته بالبقاء في برشلونة في ظل الأنباء التي تتحدث عن اهتمام باريس سان جيرمان بضمه.

وقال ديمبيلي الذي سجل هدفًا في فوز برشلونة على إنترسيتي بكأس ملك إسبانيا في تصريحات لبرنامج "إليفن" البلجيكي عما إذا كان يتحمس لخطوة الانضمام إلى بطل بلاده: "لقد وقعت عقدًا جديدًا مع برشلونة منذ ٤ أشهر وأنا سعيد هنا، أريد أن أواصل العمل والتطور في برشلونة".

وأضاف: "أنا بخير هنا، سعيد في برشلونة وأحب حياتي فيها، المدرب يثق فيّ والإدارة كذلك، أحب الأجواء المليئة بالإخلاص هنا".

وكان جوان لابورتا رئيس برشلونة قد تحدث مؤخرًا عن رغبة باريس سان جيرمان في ضم ديمبيلي مؤكدًا أنهم "إذا سألوا عن ديمبيلي فسنقول لهم إنه ليس للبيع، لأنه واحد من أهم لاعبي الفريق".

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