"أحبط أمي" .. تصريح صادم من فيليبس ضد بيب جوارديولا

المدرب الإسباني تسبب في إحباط والدة نجم وست هام الحالي

تحدث كالفين فيليبس لاعب وسط وست هام يونايتد، عن سبب رحيله عن صفوف مانشستر سيتي، ومعاناته مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

فيليبس كان قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2022 من ليدز يونايتد مقابل 42 مليون جنيه إسترليني، بعقد لمدة 6 سنوات، ولكنه لم يلعب في أول موسم له سوى 3 مباريات فقط.

وقال فيليبس خلال تصريحات لصحيفة "تيليجراف" البريطانية: "أصعب لحظة لي بعد كأس العالم 2022، حين تحدث معي جوارديولا عن وزني الزائد، كان هذا صحيحًا فيما قاله ولكن هناك طريقة أخرى للنصيحة".

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لاعب وست هام أضاف: "جوارديولا كان محبطًا جدًا لي، لأنني لم أعد إلى التدريبات مبكرًا، لأنه كان يُريد عودتي في اليوم التالي لخروجنا من كأس العالم، وأن أشارك في المباريات الودية، لقد كان هناك سوء فهم".

وواصل: "والدتي تأثرت بسبب ما حدث وشعرت بالإحباط، ولم تعد تأتي لمشاهدة المباريات كثيرًا، ولم تكن تحب أن تشاهد مباراة أنا لا أشارك فيها".

واختتم كافين تصريحاته قائلًا: "أردت أن أمنح نفسي فرصة للمشاركة في كأس أمم أوروبا الصيف المقبل، وطلب مني جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا الاستمرار في إنجلترا وعدم الخروج".