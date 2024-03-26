تصريح مثير من أجويرو عن يورجن كلوب: تمنيت لو دربني!

"علينا احترام قراره"

تغنى الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، أسطورة مانشستر سيتي الأسبق، بالألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الذي أعلن انه سيغادر الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية الموسم الجاري.

وقال النجم الأرجنتيني المعتزل، في تصريح لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "كلوب مدرب مميز للغاية، ارتفع مستوى ليفربول تحت قيادته، وأصبحوا أحد أبطال الدوري الإنجليزي بعد غياب طويل".

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وأضاف: "يورجن أضفى عدوانية وقوة على أسلوب ليفربول، كما تمكن من مساعدة اللاعبين الجدد على التكيف مع هذه العقلية الهجومية الشرسة".

وأوضح أن "البريميرليج سيفتقده بكل تأكيد (مع رحيله بنهاية الموسم الجاري)، لكنه قراره على الجميع احترامه، وبالطبع كنت أتمنى أن أتدرب تحت قيادته، فأي مدرب عظيم (مثله) سيعلمك الكثير من الأشياء المهمة".

من الجدير بالذكر أن أجويرو توج مع السيتيزنز بخمسة ألقاب بريميرليج، 3 منها تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، وكانت على حساب (ليفربول كلوب).

وأعلن المدرب الألماني يورجن كلوب الرحيل عن صفوف ليفربول عقب انتهاء الموسم الجاري، لينهي رحلة من 8 سنوات قضاها في قلعة الآنفيلد، وتوج خلالها بـ8 ألقاب مختلفة.