أجويرو ينصح الأرجنتين: فان دايك ليس سريعًا ولكن أقدامه طويلة!

أجويرو يستغل خبراته في مواجهة فان دايك من أجل الأرجنتين.

يحاول سيرخيو أجويرو النجم الأرجنتيني المعتزل حديثًا بسبب تعرضه لمرض في القلب، مساعدة أصدقائه في منتخب بلاده والذي كان من الممكن أن يكون معهم في قطر، لولا اعتزاله المبكر في سن ال33.

وقبل مواجهة الأرجنتين في دور الثمانية ضد هولندا، قدم اللاعب السابق لمانشستر سيتي بعض النصائح إلى ليونيل ميسي ورفاقه حول فيرجيل فان دايك مدافع الطواحين الهولندية وليفربول.

وقال أجويرو في تصريحات لشبكة "ESPN" عن فان دايك: " إنه ليس سريعًا؛ لديه ساقان طويلتان، 10 خطوات مني هي خطوتان لديه، عليك أن تشتت انتباهه بشيء آخر، مثل شخص ما يصرخ عليه من المدرجات، إذا كنت هناك، سأبدأ بذلك معه".

وأضاف: "للتغلب عليه يجب مناورته، إنه يسمح للمهاجم باستلام الكرة ثم ينتظر أن تركض حتى يستخدم جسده بشكل قوي من أجل قطع الكرة، هذه هي طريقته".

الجدير بالذكر أن منتخب هولندا تغلب على الولايات المتحدة بثلاثية مقابل هدف، بينما الأرجنتين تأهلت إلى ربع النهائي بالفوز على أستراليا بهدفين مقابل هدف.