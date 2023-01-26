أجويرو يرد على انتقاد زلاتان للاعبي الأرجنتين: قتلته مثلما قتل زملائي!

أجويرو يهاجم إبراهيموفيتش بعد تصريحاته بحق لاعبي الأرجنتين.

خرج الأرجنتيني سيرخيو أجويرو للرد على تصريحات السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والتي انتقد خلالها تصرفات لاعبي الأرجنتين أثناء الاحتفال بتحقيق لقب كأس العالم 2022.

إبراهيموفيتش شن هجومًا لاذعًا على لاعبي الأرجنتين بسبب احتفالات التتويج بالمونديال، مؤكدًا أنه لا يمكن احترام سلوك لاعبي الأرجنتين وأنهم لن يحققوا أي شيء آخر.

أجويرو، وعبر بث في قناته بموقع "تويتش" لمقاطع الفيديو، قرر الرد على تصريحات زلاتان اللاذعة، وقال: "أعتقد أنه قبل أن تقلق بشأن الأرجنتين، يمكنك أن تقلق بشأن بلدك وبشأن لاعبيك الذين لم يشاركوا حتى في نهائيات كأس العالم الأخيرة".

وأضاف: "هل يمكننا التفكير بهذه الطريقة؟ لم يتأهلوا حتى، لكن حسنًا، لا أفعل ذلك، لا أعرف، أكثر من القلق بشأن الأرجنتين والتحدث هكذا".

ثم هاجم أجويرو تصرفات زلاتان إبراهيموفيتش في الملعب، حيث قال: "إذا أخبرتني أنك لاعب جيد، جيد جدًا سلوكيًا، فلا يوجد شيء للمناقشة، لكنك مقاتل، أتذكر أنك تقاتلت مع أوتاميندي في مباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، لقد تجادلت مع بيب جوارديولا، أتخيل أن هذا هو سبب رغبته في بيعك من برشلونة".

وأردف: "أفترض أنه للحديث عن سوء تصرف الأرجنتين، عليك أولًا أن تنظر إلى حياتك المهنية لترى ما إذا كنت تتصرف بشكل جيد، ولا أعتقد أنك تصرفت بشكل جيد".

نظرًا للردود التي وردت إليه في دردشة "تويتش"، تفاعل أجويرو مع مشتركيه واستمر في مهاجمة إبراهيموفيتش: "هل قتلت زلاتان؟ لقد قتل زملائي في الفريق، نحن أبطال العالم يا زلاتان، وتريد أن تقتل نفسك، ميسي هو الأفضل في العالم، أنا آسف، وأنت تعلق على كيفية تصرف اللاعبين في الاحتفالات".