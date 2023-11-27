أجويرو مهاجماً صديق رونالدو: "إذا أطلق كريستيانو الريح ستبعدها للاتجاه الآخر"!

والسبب في الهجوم هو ميسي

شن النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو هجوماً قوياً بحق صديق كريستيانو رونالدو الصحفي إيدو أجيري على خلفية مهاجمته لرودريجو دي بول وليونيل ميسي.

أجيري الذي يظهر بشكل دوري في برنامج "إل شيرينجيتو" الشهير والمثير للجدل يُعرف عنه صداقته الشخصية بالنجم البرتغالي رونالدو وتواجده الدائم معه.

وقال أجويرو في بث مباشر على تويتش: "أريد إرسال رسالة لهذا الشخص أجيري الذي يدافع عن رونالدو وأحدهم أرسل لي فيديو له يتحدث عن ميسي".

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وأتبع: "نعرف من هذا الشخص ولكن ما جذب انتباهي سبه لدي بول لأنه ملازم لميسي دوماً، يجب الحديث عن كونه الشخص الذي يفعل ذلك لرونالدو في الإعلام، لأن لو أطلق كريستيانو الريح سيبعدها لتذهب في الاتجاه الآخر!".

وأكمل أجويرو: "ميسي بطل عالم، يمكنك قول ما تريد وإذا أردت مواجهتي لا أملك مشكلة أن أقول لك نفس الكلام في وجهك".