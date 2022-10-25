أجويرو: رحيل ميسي عن برشلونة؟ ظننت أن حسابات النادي اخترقت

كشف الأرجنتيني سيرخيو أجويرو عن شعوره بالصدمة والذهول من رحيل مواطنه ليونيل ميسي عن نادي برشلونة الإسباني في صيف 2021.

أجويرو انتقل من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى برشلونة في صيف 2021 بصفقة انتقال حر، على أمل اللعب بجوار ميسي، صديقه المقرب، في "كامب نو" إلا أن رحيل "البرغوث" المفاجئ إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قضى على هذا الأمل.

وفي مقابلة مع برنامج "El Chiringuito" الإسباني قال أجويرو عن رحيل ميسي: "حين حدث الأمر مع ليو، ظننت أن أحدًا ما اخترق حسابات برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "اعتقدت أن الأمر كان مجرد مزحة، حتى أكد أحد أصدقائي ما حدث عندما نظر إلى هاتفه، وقال مستحيل، الأمر حقيقي، وأراني بيان برشلونة".

واختتم: "قلت له مستحيل، من الواضح أن موقع النادي تم اختراقه، أو أن النادي يمزح فقط قبل أن يعلن استمرار ميسي مع الفريق، قررت الانتظار، لكن الساعات مرت والبيان كان موجودًا، وفي النهاية صدقت ما حدث".