من أجل 3 ملايين يورو .. أجويرو يتجه إلى ملاحقة برشلونة قضائيًا

اتفاق على عدم تفاقم المشكلة

رغم النهاية الودية لمسيرته مع برشلونة، إلا أن النجم الأرجنتيني المعتزل سيرخيو أجويرو قرر مقاضاة النادي الكتالوني من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة.

أجويرو رحل عن مانشستر سيتي في صيف عام 2021، ووقع لبرشلونة لمدة عامين، ولكن مسيرته مع النادي لم تستمر طويلًا، حيث اعتزل كرة القدم بعد بضعة أشهر فقط بسبب مشكلة في القلب.

صحيفة "آس" الإسبانية قالت إن أجويرو بعد إعلانه الاعتزال قام بالتنازل عن راتب عامه الثاني مع برشلونة، ومع ذلك، لا يزال يريد المال المستحق له عن الوقت الذي قضاه كلاعب في الفريق، والذي لم يحصل عليه حتى الآن.

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وأوضحت أن اللاعب السابق يلاحق برشلونة قضائيًا للحصول على مبلغ 3 ملايين يورو، وهي القيمة الذي سبق أن أعلن النادي نيته لدفعها، ولكنه تراجع بعد رفض شركة التأمين لطلب سداد الأموال.

ومن غير المتوقع أن يتفاقم الوضع بين الطرفين، حيث يسعى برشلونة لحل الأمر بهدوء، ونفس الأمر بالنسبة لصاحب الـ36 سنة الذي لا يمانع تسوية الموقف خارج المحكمة.

يذكر أن أجويرو خاض 5 مباريات فقط مع برشلونة، سجل خلالها مرة واحدة فقط، حيث توقفت مسيرته بشكل مفاجىء بسبب المشكلة التي تعرض لها في القلب بموسمه الأول مع الفريق.