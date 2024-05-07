أجواء غير متوقعة.. لاعبو ريال مدريد لا يرحبون بالإعلان عن صفقة مبابي!

الفرنسي على أعتاب النادي الملكي

صحيح أن كل طاقم ريال مدريد من لاعبين وجهاز فني وإداري يرحبون بالتوقيع المرتقب مع كيليان مبابي والصفقة التي أسالت الكثير من الحبر خلال السنوات الأخيرة، إلا أن غرفة ملابس الملكي تشهد بعض التململ بشأن توقيت إعلان الصفقة.

وفقًا لصحيفة "ريليفو" فإن غرفة ملابس ريال مدريد، تفضل عدم الإعلان في الوقت الراهن عن صفقة مبابي، بينما يدخل ريال مدريد مرحلة الحسم في دوري أبطال أوروبا.

ويعتقد لاعبو ريال مدريد أن إعلان صفقة مبابي بينما لم ينته الموسم بعد، قد يسحب البساط من الإنجازات القوية التي يقوم بها الملكي هذا الموسم ويتمنى أن تنتهي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

باريس قد يغادر دوري أبطال أوروبا اليوم أمام بوروسيا دورتموند وينتهي دور مبابي معه بعد قيادتهم للحصول على لقب الدوري الفرنسي، ولذلك لا يريد اللاعبون المدريديون إعلان الصفقة الآن.

إذا كان مبابي آتيًا لا محالة، فيفضل لاعبو ريال مدريد أن يكون الإعلان في أول أيام الميركاتو بشكل اعتيادي، كي لا يتم سحب البساط من إنجازاتهم الكبيرة.