"أجمل لحظات جنون حياتي" .. هكذا احتفل ميسي بالذكرى الأولى لتحقيق لقب كأس العالم

كيف احتفل ميسي بالذكرى الأولى لتحقيق لقب كأس العالم؟

يصادف اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023، الذكرى السنوية الأولى، لتحقيق منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم، بقيادة ليونيل ميسي، بعد التغلب على فرنسا في مباراة مثيرة.

واستضاف استاد لوسيل في قطر، نهائي من أمتع نهائيات كأس العالم، والذي جمع بين الأرجنتين وفرنسا، وحسم منتخب التانجو اللقب لصالحه بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل فريق.

وقدم ميسي، مستويات مميزة في البطولة زينها بتسجيل هدفين في المباراة النهائية، وحصل على أفضل لاعب في البطولة، بعد تسجيله سبعة أهداف، وحصوله على المركز الثاني في سباق الهدافين.

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وقرر ميسي، إحياء ذكرى تتويجه مع منتخب بلاده باللقب الأغلى، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام": "عام واحد على أجمل جنون في مسيرتي، ذكريات لا تنسى ستدوم مدى الحياة، ذكرى سنوية سعيدة للجميع".

جدير بالذكر أن البرغوث الأرجنتيني، يستمتع بعطلته السنوية في الوقت الحالي بعد نهاية موسم الدوري الأمريكي، على أن يبدأ الاستعداد مع إنتر ميامي، لانطلاق الموسم الجديد في أول مارس القادم.