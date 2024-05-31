"أجلس على الدكة" .. رسالة من شقيق جورج جيسوس إلى كريستيانو رونالدو قبل نهائي الهلال والنصر

ماذا قال شقيق مدرب الهلال؟..

وجّه جوزيه، شقيق البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، رسالة إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض الآخر النصر، قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال يواجه النصر، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وطالب جوزيه في تصريحات لـ"العربية"، رونالدو بـ"الجلوس" على دكة البدلاء، وعدم المشاركة في المباراة النهائية من أغلى الكؤوس، بين الهلال والنصر.

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وقال شقيق جيسوس: "كريستيانو لاعب مهم ومؤثر؛ لكن.. النهائي له تفاصيل أخرى، وأنا أنصحه بالبقاء على الدكة، لأن فريقه سيخسر".

كريستيانو رونالدو فشل في تحقيق أي فوزٍ رسمي على الزعيم الهلالي، منذ الانضمام إلى الفريق النصراوي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2023".

جدير بالذكر أن الفوز الوحيد للأسطورة البرتغالية مع النصر، على حساب الهلال؛ جاء في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، مطلع الموسم الحالي؛ عندما سجل اللاعب هدفين؛ لتنتهي المباراة (2-1)، ويتوج العالمي باللقب غير الرسمي.