"3 أجانب دفعة واحدة" .. النصر يحدد ضحايا الصفقات الصيفية المرتقبة

الكشف عن الأسماء المرشحة للرحيل عن النصر..

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يبدو أن مسؤولي نادي النصر السعودي، حددوا أسماء المحترفين الأجانب، الذين سيرحلوا عن الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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النصر يقاتل للتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الرياضي الحالي، حيث سيقابل نادي الهلال في المباراة النهائية؛ وذلك بعد أن خسر الفريق، فرصة المنافسة على جميع البطولات الأخرى.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، عن تحديد الإدارة النصراوية، 3 أسماء أجنبية تريد الاستغناء عنها؛ من أجل إتاحة الفرصة لضم صفقات عالمية جديدة، في الميركاتو الصيفي القادم.

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جاليتي أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، عدم تجديد النصر عقد الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، ورحيله "مجانًا" في الميركاتو الصيفي القادم، مع "بيع" المدافع الإسباني إيمريك لابورت، حال وصول عرض جيد.

وفجر الإعلامي الرياضي، مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص مستقبل البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وأوضح رودي جاليتي، أن الإدارة النصراوية ستستمع للعروض التي ستقدم إلى تاليسكا، بنهاية الموسم الرياضي الحالي؛ على الرغم من أن اللاعب أكد كثيرًا، على رغبته في الاستمرار.

وإلى جانب هذا الثلاثي.. يضم النصر في صفوفه 5 أجانب آخرين؛ هم: "الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ومواطنه أوتافيو مونتيرو، الجناح السنغالي ساديو ماني، الظهير البرازيلي أليكس تيليس ومتوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش".

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