أثناء عودته من صلاة الفجر .. نجم الأهلي الأسبق يتعرض لـ"حادث مروري"!

الكشف عن حالة نجم الأهلي الأسبق..

تعرض نجم سابق في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، لـ"حادث مروري" في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

هذا النجم؛ هو المهاجم السنغالي مباي نيانج، الذي مثّل الأهلي في الفترة من يناير إلى يونيو 2021، على سبيل الإعارة من نادي ستاد رين الفرنسي.

وبعد شهر واحد فقط من انضمامه إلى إيمبولي الإيطالي.. تعرض المهاجم السنغالي لـ"حادث مروري"؛ حيث عاش اللاعب لحظات من الرعب؛ وفقًا لبيان رسمي من ناديه.

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إيمبولي أعلن أن الحادث وقع أثناء عودة اللاعب البالغ من العمر 29 سنة، إلى منزله بعد أداء صلاة الفجر؛ حيث اصطدم بسيارته مع مجموعة من السيارات الأخرى.

وأكد النادي الإيطالي في بيانه، على أن مباي نيانج لم يتعرض إلى أي إصابات، بينما "تهشمت" سيارته؛ نتيجة للحادث.

جدير بالذكر أن نيانج، لم يلعب سوى 5 مباريات فقط، بقميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الإعارة، فشل خلالها في تسجيل أو صناعة أي هدف.