أثبت أنّه لم يغادر لفريق أصغر .. جرينوود يشارك في مباراة إثبات تفوق خيتافي على مانشستر يونايتد!

لاعب مانشستر يونايتد يشارك في الدوري الإسباني لأول مرة.

شهدت مواجهة خيتافي أمام أوساسونا في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني مشاركة اللاعب المعار من مانشستر يونايتد ميسون جرينوود.

جاءت هذه المشاركة في الدقيقة الـ 77 لتكون أول دقائق يحصل عليها جرينوود منذ أن تم تجميده في صفوف الشياطين الحمر في فبراير الماضي.

اللاعب كان قد تم اتهامه بالعنف الأسري بعد أن تعدى على صديقته، التي تنازلت لاحقًا عن القضية، ليتم الاتفاق بينه وبين مانشستر يونايتد أن رحيله ضروري.

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فوز خيتافي بثلاثة أهداف لهدفين في مواجهة أوساسونا قفز به للمركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني، في الوقت نفسه الذي يعاني فيه مانشستر يونايتد بالمركز 13 بالدوري الإنجليزي برصيد ست نقاط فقط من خمس مواجهات.

النادي الإسباني خسر نقاطه بعد هزيمة من ريال مدريد وتعادل مع برشلونة، وخسارة أخرى من جيرونا، في المقابل فقد الشياطين الحمر النقاط بعد خسائر من برايتون وتوتنهام وآرسنال.

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جدير بالذكر أن جرينوود كان قد تم رفضه من قبل عدة أندية أوروبية وسعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية بسبب مشكلته الحالية.