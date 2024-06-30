"أثار جنون الطليان" .. القادسية يغري إيكاردي بعرض لا يصدق لإنهاء رحلته مع جلطة سراي!

تفاصيل عرض القادسية الضخم للتعاقد مع إيكاردي..

أصبح نادي القادسية، محل حديث الأوساط العالمية، في ظل تحرك النادي لتدعيم صفوفه بعدد من الأسماء الكبرى، استعدادًا للعودة إلى منافسات دوري روشن السعودي.

هذه المرة، نحط الرحال إلى تركيا، وتحديدًا نادي جلطة سراي، حيث أصبح الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم الفريق، هدفًا لنادي القادسية في الموسم الجديد.

ووصفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، عرض القادسية بأنه "مجنون ولا يصدق"، مهاجم جلطة سراي، حيث تبلغ مدة العقد عامين، ويحصل على مبلغ 20 مليون يورو صافيًا في الموسم الواحد، مع الوصول إلى 25 مليون بالمكافآت، ما يعني إجمالًا (50 مليون يورو).

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وفي حالة موافقة نجم إنتر السابق، صاحب الـ31 عامًا، على العرض الكبير من قِبل القادسية، فإن النادي الشرقي سيتعين عليه التفاوض مع مسؤولي جلطة سراي، للتواصل إلى اتفاق بين الطرفين على حسم الصفقة، علمًا بأن عقد إيكاردي مستمر مع بطل الدوري التركي حتى صيف 2026.

وخاض إيكاردي 47 مباراة مع جلطة سراي، خلال الموسم المنصرم، سجل خلالها 32 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة، منها 25 هدفًا في الدوري التركي، ليقود فريقه للتتويج باللقب، بعد حصد 102 نقطة من 38 مباراة.