"أت جسر عبور الاتحاد وأضعت حلم الوطن" .. رد اتحادي صاعق على المسيليم

حارس مرمى الأهلي أهان الاتحاد والرد جاء سريعًا

يبدو أن الأيام القادمة ستشهد صراعًا شرسًا في الإعلام والسوشيال ميديا السعودية بين ياسر المسيليم حارس مرمى الأهلي ومشجعي الاتحاد من إعلاميين وجماهير.

شرارة ذلك الصراع كانت من حارس المرمى السعودي الذي خرج في مقطع فيديو ليُقلل من الاتحاد ويؤكد علو كعبه عليهم، بقوله "أنا كلاعب (كعبي أعلى من ناديكم).. كسبت 3 نهائيات أمامكم، ولم تتمكنوا من الفوز أمامي؛ لمدة 10 سنوات كاملة".

الصحفي الاتحادي منار شاهين لم يصمت أبدًا أمام تلك الإهانات لناديه، فما كان منه إلا الرد عبر قناة 24 الرياضية السعودية عبر التأكيد على أن المسيليم نفسه كان جسر عبور الاتحاد للبطولات.

وأضاف "أقول للمسيليم إن كان كعبك عالٍ فالاتحاد جل عالٍ يا كابتن، أعتقد حين بدأت تُقارن بينك وبين الاتحاد عبر تيك توك طالبك المتابعين بالمقارنة بين الاتحاد والأهلي، وهنا تهربت وكنا أتمنى أن تكون أكثر جرأة".

تابع "المسيليم نفسه كان جسر عبور للاتحاد، 4 بطولات دوري ودوري أبطال العرب وكذلك دوري أبطال آسيا حينما تأهل الاتحاد على حساب الأهلي في نصف النهائي وتوج باللقب، وأنت نفسك يا كابتن ياسر أضعت على الشعب السعودي حلم الفوز بآسيا بأخطائك في النهائي مع الأهلي".

يُشار إلى أن الأهلي تُوج هذا الموسم بلقب دوري يلو فيما فاز الاتحاد بدوري روشن.